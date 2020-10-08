Son dakika haberleri | Sancaktepe'de oto yıkama kuaförü alev alev yandı; 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sancaktepe'de oto yıkama kuaförü alev alev yandı; 1 yaralı

08.10.2020 03:01
Son dakika haberleri | Sancaktepe'de oto yıkama kuaförü alev alev yandı; 1 yaralı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sancaktepe'de bulunan bir oto yıkama kuaföründe yangın çıktı.

Sancaktepe'de bulunan bir oto yıkama kuaföründe yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek oto yıkamanın konteyner kısmını sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan bir kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 01.30 sıralarında Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan oto yıkamanın ofis olarak kullanılan konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Konteynerlerden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada iş yerinden bir kişi yaralanarak dışarı çıktı. Yaralanan kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken polis ekipleri olayın kundaklama üzerine durduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Sancaktepe'de oto yıkama kuaförü alev alev yandı; 1 yaralı
Son dakika haberleri | Sancaktepe'de oto yıkama kuaförü alev alev yandı; 1 yaralı
Son dakika haberleri | Sancaktepe'de oto yıkama kuaförü alev alev yandı; 1 yaralı
Son dakika haberleri | Sancaktepe'de oto yıkama kuaförü alev alev yandı; 1 yaralı

Sancaktepe, Ambulans, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Sancaktepe'de oto yıkama kuaförü alev alev yandı; 1 yaralı - Son Dakika

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