Son dakika haberleri! Sancaktepe'de polisin gözünden kaçmadı: Powerbankın içinde gizlenmiş narkotik madde ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Sancaktepe'de polisin gözünden kaçmadı: Powerbankın içinde gizlenmiş narkotik madde ele geçirildi

08.10.2022 00:57
Son dakika haberleri! Sancaktepe'de polisin gözünden kaçmadı: Powerbankın içinde gizlenmiş narkotik madde ele geçirildi

Son dakika haber: Sancaktepe'de polis ekipleri, dar alan huzur uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Sancaktepe'de polis ekipleri, dar alan huzur uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yürütülen çalışmalarda, ekiplerin araçta bulduğu powerbankın hafif olması ve kenarının açık olması dikkat çekince yapılan incelmelerde, Powerbankın içinde satışa hazır halde olduğu tespit edilen narkotik madde ele geçirildi.

Sancaktepe'de polis ekipleri dar alan huzur uygulamasında durumundan şüphelendikleri siyah renkli bir aracı durdurdu. Yürütülen kontrollerde aracın vites topuzunun kenarında bulunan ve akıllı cep telefonları şarj etmeye yarayan powerbankın hafif olması kenarının ise açık olması ekiplerin dikkatini çekti. Ekipler tarafından yapılan incelmelerde, powerbankın içinde satışa hazır halde olarak gizlenmiş narkotik madde ele geçirildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Samsun'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu: 12 kişi adliyeye sevk edildi Son dakika haberleri | Samsun'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu: 12 kişi adliyeye sevk edildi Elazığ haberi: Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Elazığ haberi: Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Sancaktepe, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Sancaktepe'de polisin gözünden kaçmadı: Powerbankın içinde gizlenmiş narkotik madde ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
07:53 Adaları silahlandıran Yunanistan ve ABD'den skandal paylaşım! "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü"
07:44 Güzel şarkıcı Simge Sağın, Göcek'te yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girdi
07:28 CHP'li Özgür Özel'den TBMM Başkanlığı'na sitem: Grubumuzun verdiği kanun teklifi 72 saattir işleme koyulmuyor
07:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok bakanlık ve kurumda yeni atama ve görevden alma kararları...
05:44 Dünya Sağlık Örgütü: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası
01:06 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 08:24:48. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Sancaktepe'de polisin gözünden kaçmadı: Powerbankın içinde gizlenmiş narkotik madde ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement