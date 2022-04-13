Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE SOKAKTAKİ KAVGADA 2 ARKADAŞINI SİLAHLA VURDU - Son Dakika
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Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE SOKAKTAKİ KAVGADA 2 ARKADAŞINI SİLAHLA VURDU

13.04.2022 13:10

Son dakika haberlerine göre ?SANCAKTEPE'de 3 arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

?SANCAKTEPE'de 3 arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 3 kişiden bir yanında bulunan silahla diğer 2 kişiye ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken kavga anları kameralara yansıdı.

Olay geçen pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Baharlı Sokak'ta meydana geldi. 3 arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, D.A., silahla sokakta koşmaya başlayan diğer 2 arkadaşı M.S. ve F.T.?ye ateş açtı. F.T. bacağından, M.S. ise göğsünden vuruldu. D.A. olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. M.S.?nin durumunun ağır olduğu, bacağından yaralanan F.T.?nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. D.A.?yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Sokaktaki silahlı kavga bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE SOKAKTAKİ KAVGADA 2 ARKADAŞINI SİLAHLA VURDU
Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE SOKAKTAKİ KAVGADA 2 ARKADAŞINI SİLAHLA VURDU
Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE SOKAKTAKİ KAVGADA 2 ARKADAŞINI SİLAHLA VURDU

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE SOKAKTAKİ KAVGADA 2 ARKADAŞINI SİLAHLA VURDU - Son Dakika
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