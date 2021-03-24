Son dakika haberleri! Sancaktepe Futbol Kulübü: 2-0 - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sancaktepe Futbol Kulübü: 2-0

24.03.2021 16:40
Son dakika haberleri! Sancaktepe Futbol Kulübü: 2-0, System.String[]

Son dakika haber: STAT: ZaferHAKEMLER: Muhammetali Metoğlu, Halil Altun, Kadir BeyazAFJET AFYONSPOR: Mehmet Doğan - Oktay Demircan (Dk. 88 Emre Tosun), Onur Ramazan Toprak, Doğan Ateş, Savaş Tağa (Dk. 68 Cihan Özkara), Ferhan Evren (Dk. 68 Yusuf Emre Kasal), Erhan Şentürk (Dk.

STAT: Zafer

HAKEMLER: Muhammetali Metoğlu, Halil Altun, Kadir BeyazAFJET AFYONSPOR: Mehmet Doğan - Oktay Demircan (Dk. 88 Emre Tosun), Onur Ramazan Toprak, Doğan Ateş, Savaş Tağa (Dk. 68 Cihan Özkara), Ferhan Evren (Dk. 68 Yusuf Emre Kasal), Erhan Şentürk (Dk. 88 Alper Tursun), Mehmet Abdullah Çoban, Aykut Uluç (Dk. 72 Görkem Güven), Nazmi Candoğan, Okan YıldızSANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ: İshan Turgut Kırveli - Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 57 Anıl Kara), Semih İntepe, Kaan Baysal (Dk. 70 Ulaş Şimşek), Mustafa Yıldız (Dk. 70 Doğan Karakuş), Şamil Başaran, Emrah Özyaylaz, Bilal Gündoğdu, Uğur Işıkal (Dk. 70 Alihan Kalkan), Gökhan Çalışır, Yavuz Selim Tek (Dk. 28 Berkay Sizer)GOLLER: Dk. 7 Erhan Şentürk (pen), Dk. 60 Onur Ramazan Toprak (AFJET Afyonspor)SARI KARTLAR: Onur Ramazan Toprak (AFJET Afyonspor)- Gökhan Çalışır (Sancaktepe Belediye)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor 30'uncu haftada evinde Sancaktepe Futbol Kulübü'nü konuk etti. Maça hızlı başlayan AFJET Afyonspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.5'inci dakikada gelişen AFJET Afyonspor atağında Doğan Ateş'in ceza sahası dışından çektiği şut auta çıktı.7'nci dakikadaki AFJET Afyonspor atağında ceza sahası içerisinde Doğan Ateş'e yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Erhan Şentürk kalecinin kapattığı köşeden topu ağlarla buluşturdu: 1-0.29'uncu dakikada sağ çaprazdan yüklenen AFJET Afyonspor'da rakibini geçerek kaleci ile karşı karşıya kalan Erhan Şentürk kaleciyi de geçti fakat topu kontrol edemedi.60'ıncı dakikada Afyonspor'un kontratağında Savaş'ın pasında savunmayı geçen Onur Ramazan Toprak, hızını kullarak kaleciyi de boşa çıkardı. Ardından Onur Ramazan topu kaleye gönderdi:  2-0.65'inci dakikada nadir gelişen gelişen Sancaktepe atağında Uğur Işıkal, Nazmi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Sağ korner köşesine yakın bölgeden serbest vuruşu kullanan Uğur Işıkal'ın ortasında savunma topu uzaklaştırdı.81'inci dakikada sol kanattan gelişen Afyonspor atağında Onur Ramazan Toprak yerde kaldı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Emre Kasal sert bir şut çıkardı. Kasal'ın şutu üst direğe çarparak auta çıktı.Bu dakikadan sonra gelişen ataklarda başka gol olmadı ve AFJET Afyonspor rakibini 2-0 mağlup etti.

- Afyonkarahisar
Son dakika haberleri! Sancaktepe Futbol Kulübü: 2-0
Son dakika haberleri! Sancaktepe Futbol Kulübü: 2-0

Onur Ramazan Toprak, Erhan Şentürk, Sancaktepe, Ramazan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Sancaktepe Futbol Kulübü: 2-0 - Son Dakika Spor


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