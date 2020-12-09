Son dakika haberleri: Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki pazar yerindeki denetime katıldı.

Pazar girişinde zabıta ekiplerinin Hayat Eve Sığar (HES) kodu çalışmalarını inceleyen Tortop, burada yaptığı açıklamada, "Vatandaşların sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için gereken bütün önlemleri alıyoruz. Özellikle pazar gibi kalabalık ortamlarda vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tortop'un pazar yeri denetimine, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur ve belediye personeli de eşlik etti.

Kaymakam Tortop'tan köylere ziyaret

Kaymakam Tortop, Başkuyucak, Kozvan, Odaköy, Alagöz, Saltık ve Baştepe köylerini ziyaret etti.

Tortop, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Köylerimizde yürütülen çalışmaları ve projeleri inceleme fırsatı buluyoruz. Ayrıca, pandemi dolayısıyla da köylerimizdeki vatandaşlarımıza tedbirlerine ilişkin uyarılarda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Tortop'un köy ziyaretlerine, İl Genel Meclis (İGM) üyeleri Ahmet Mahmut Saylık, İbrahim Kaynak ile İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan eşlik etti.