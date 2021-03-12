Son dakika haberleri: Şanlıurfa Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan ve bu durum mahkemeye taşınan iki ailenin fertleri arasında duruşma öncesi tartışma yaşandı.

Adliye önündeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti.

Kavgaya karışan ve gözaltına alınan 7 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.