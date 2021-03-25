Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da 13 yıldır aranan iki cinayet zanlısı yakalandı

Son dakika haber... Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 yıldır cinayet suçundan aranan iki şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 yıldır cinayet suçundan aranan iki şüpheli yakalandı. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), katil zanlıları İ.K. ile A.K'nin Akçakale ilçesinde olduklarını tespit etti. Şüphelilerin aracını takibe alan ekipler, kovalamaca sonucu İ.K. ile A.K'yi yakaladı. Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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