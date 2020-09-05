Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesi'nde dün akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan, kavgada hayatını kaybeden Mehmet ve Sinan Gelmiş'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ilçede toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 17:51 - Kaynak: AA
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