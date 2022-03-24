Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Üç kişinin yaralandığı kazalar güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Üç kişinin yaralandığı kazalar güvenlik kamerasında

24.03.2022 17:23

Son dakika haber... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iki kazada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iki kazada 3 kişi yaralandı.

Sinan Çağrıtekin'in kullandığı 46 AES 591 plakalı otomobil, Mevlana Celalettin Rumi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hacire (5) ve Havva Kaya kardeşlere (7) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı kardeşler Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Ayvanat Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun kenarında yürüyen Özkan İrgin'e çarptı.

İrgin, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her iki kaza da bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Üç kişinin yaralandığı kazalar güvenlik kamerasında
Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Üç kişinin yaralandığı kazalar güvenlik kamerasında
Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Üç kişinin yaralandığı kazalar güvenlik kamerasında

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Şanlıurfa'da feci kaza kamerada...Otomobilin çarptığı çocuklar metreye öteye savruldu Son dakika haber: Şanlıurfa'da feci kaza kamerada...Otomobilin çarptığı çocuklar metreye öteye savruldu Son dakika haberleri | Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haberleri | Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Nehre düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Nehre düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Üç kişinin yaralandığı kazalar güvenlik kamerasında - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Rusya, dost ülkelere enerji ticaretini Bitcoin'le yapabileceğini duyurdu
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:34 ABD'den Rusya yönelik yeni yaptırımlar geldi! 400'den fazla Rus elit listede yer aldı
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:23 15 yaşındaki kızı silahla kaçırmaya çalıştılar! Serbest kalan 2 kişi itiraz sonrası tutuklandı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
16:54 Fenerbahçe'de ortalık birbirine girdi! Adaylığını duyuran Uğur Dündar'a sert suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 18:10:05. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Üç kişinin yaralandığı kazalar güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement