ŞANLIURFA'DA 300 POLİS İLE DRON DESTEKLİ UYGULAMA: 25 GÖZALTI - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA 300 POLİS İLE DRON DESTEKLİ UYGULAMA: 25 GÖZALTI

24.09.2022 11:17

ŞANLIURFA'da, 300 polisle yapılan dron destekli uygulamada, 6 bin 500 kişi kimlik kontrolünden geçirildi, aranan 25 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, 300 polisle yapılan dron destekli uygulamada, 6 bin 500 kişi kimlik kontrolünden geçirildi, aranan 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, 40 ekip ve 300 personelle kentin işlek bölgelerinde asayiş uygulaması yaptı. İş yerlerinin denetlendiği, 6 bin 500 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulama, havadan da dronla takip edildi. Gece boyu yapılan denetimlerde; 1 kilo 770 gram esrar ve 15 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Kurallara uymayan 15 sürücüye ceza kesildi, haklarında arama kararı bulunan 25 şüpheli ise yakalanıp gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)-

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA 300 POLİS İLE DRON DESTEKLİ UYGULAMA: 25 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA 300 POLİS İLE DRON DESTEKLİ UYGULAMA: 25 GÖZALTI - Son Dakika
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