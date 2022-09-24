İl Emniyet Müdürlüğü , 40 ekip ve 300 personelle kentin işlek bölgelerinde asayiş uygulaması yaptı. İş yerlerinin denetlendiği, 6 bin 500 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulama, havadan da dronla takip edildi. Gece boyu yapılan denetimlerde; 1 kilo 770 gram esrar ve 15 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Kurallara uymayan 15 sürücüye ceza kesildi, haklarında arama kararı bulunan 25 şüpheli ise yakalanıp gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA'DA 300 POLİS İLE DRON DESTEKLİ UYGULAMA: 25 GÖZALTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.