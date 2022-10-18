İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 7 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. ( DHA )

Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 7 GÖZALTI - Son Dakika

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