ADIYAMAN'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 7 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)
Son Dakika › Güncel › ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 7 GÖZALTI - Son Dakika