ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 7 GÖZALTI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 7 GÖZALTI

18.10.2022 08:28

ADIYAMAN'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 7 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 7 GÖZALTI - Son Dakika

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