Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da 4 ayda 10 bin pandemi ihbarı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da 4 ayda 10 bin pandemi ihbarı

18.01.2021 16:10

Son dakika haber... Şanlıurfa'da 4 ayda 10 bin pandemi ihbarı Şanlıurfa'da 2020 yılında Acil Çağrı Merkezine 5 milyon 225 bin çağrı geldi Şanlıurfa'da sağlık, itfaiye, jandarma, emniyet ve orman müdürlüğünü ait çağrı numaralarını bünyesine alarak tek merkezde toplayan 112 Acil Çağrı Merkezinin telefonları,...

Şanlıurfa'da 4 ayda 10 bin pandemi ihbarı

Şanlıurfa'da 2020 yılında Acil Çağrı Merkezine 5 milyon 225 bin çağrı geldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sağlık, itfaiye, jandarma, emniyet ve orman müdürlüğünü ait çağrı numaralarını bünyesine alarak tek merkezde toplayan 112 Acil Çağrı Merkezinin telefonları, 2020 yılında 5 milyon 225 bin 874 defa çaldı. Son 4 ayda ise pandemi kurallarını ihlal edildiğine dair çağrı merkezine 10 bin 208 ihbar araması yapıldı.

Rekor çağrı sağlık alanında oldu

112 Acil Çağrı Merkezine gelen aramaların 447 bin 84 adedi sağlık kurumuna, 287 bin 969 adedi emniyet kurumuna, 45 bin 864 adedi jandarma kurumuna, 35 bin 951 adedi itfaiye kurumuna ve 93 adedi orman kurumuna yönlendirildi.

Sosyal destek gruplarına 135 bin çağrı iletildi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 22 Mart 2020 tarihli ve 5762 sayılı genelgesine istinaden korona virüs pandemisi nedeniyle kısıtlamaya tabi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Şanlıurfa Valiliği koordinesinde oluşturulan VEFA Sosyal Destek Grupları da, 2020 yılı sonu itibariyle 135 bin 2 adet çağrıya cevap verdi. Bahse konu çağrıların bin 752'si banka işlemleri, bin 641'i fatura ödeme, 17 bin 921'i maaş çekme, 774'ü temizlik ve hijyen ürünleri, 2 bin 775'i ilaç talebi, 26 bin 101'i seyahat izni ve 3 bin 467'si ise diğer talepler olmak üzere toplam 135 bin 2 vatandaşın talibine cevap verdi.

Kurallara uymayanlar ihbar edildi

Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü sistemine 20 Ağustos 2020 tarihinde entegre edilen İl Salgın Denetim Merkezine de 10 bin 208 korona virüs tedbir ihlali ihbarı geldi. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ihlali ile izolasyon tedbirleri konulu ihbarlar, sahada görev yapan 5 bin 351 personele iletilerek işlem yapılması sağlandı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı olumsuz etkileyen korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların çağrılarına büyük titizlikle cevap veren 112 Acil Çağrı Merkezi, mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da 4 ayda 10 bin pandemi ihbarı
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da 4 ayda 10 bin pandemi ihbarı
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da 4 ayda 10 bin pandemi ihbarı
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da 4 ayda 10 bin pandemi ihbarı

Şanlıurfa, Jandarma, İtfaiye, 112, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da 4 ayda 10 bin pandemi ihbarı - Son Dakika


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