Son dakika haberleri! ŞANLIURFA'DA 600 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI YAPILDI - Son Dakika

EYT'liler için düğmeye basıldı! 5 milyon kişinin emekliliği için yaş sınırı belirlendi

Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi, Akşener ve Türkkan'a seslendi! Sözleri yürek yaktı

ŞANLIURFA'da 600 polisin katılımıyla kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ile çok sayıda sopa ve bıçak ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri akşam saatlerinde Şıh Maksut ve Topdağı Mahallelerinde asayiş uygulaması başlattı. Özel Harekat ekiplerinin de bulunduğu 600 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, sokakları abluka altına alan ekipler yaptıkları aramalarda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ile çok sayıda sopa ve bıçak ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis, aralarında çeşitli suçlardan aranan kişilerin de bulunduğu 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpehliler sağlık kontorülnden geçirilerek emniyete götürüldü.