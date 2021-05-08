Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ekili Mahallesi'nde aralarında kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet bulunan Göze ve Ayaz aileleri arasında tartışma yaşandı.
Bir süre sonra silahların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda Mehmet (33), Reşat (17), Seyit (22), Salih (34) ve Nesih Göze (63) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika