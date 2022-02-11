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ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

11.02.2022 09:32

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenlendi.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda akaryakıt istasyonunda maddi hasar oluştu.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, akaryakıt istasyonunun önüne gelen bir araçtan inen bir kişinin silahla ateş ettiği görülüyor.

ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

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Akaryakıt, Şanlıurfa, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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