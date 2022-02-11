ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenlendi.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda akaryakıt istasyonunda maddi hasar oluştu.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, akaryakıt istasyonunun önüne gelen bir araçtan inen bir kişinin silahla ateş ettiği görülüyor.