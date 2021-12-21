ŞANLIURFA'DA AKARYAKIT İSTASYONUNDA YANGIN - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, akaryakıt istasyonunda yakıt pompasındaki ani voltaj değişikliği nedeniyle yangın çıktı. İtfaiyeciler ile istasyon çalışanlarının müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Şanlıurfa- Mardin kara yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda, sabah saatlerinde yangın başladı. İddiaya göre, yakıt pompasında meydana gelen ani voltaj değişikliği nedeniyle yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler ile istasyon çalışanlarının müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Akaryakıt istasyonunda yangın nedeniyle hasar meydana geldi.
Kaynak: DHA
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