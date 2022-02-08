Üye Girişi
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Alev alan elektrik panosu itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Alev alan elektrik panosu itfaiye ekiplerince söndürüldü

08.02.2022 13:50
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Alev alan elektrik panosu itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alev alan elektrik trafosu, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alev alan elektrik trafosu, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağlar Mahallesi Topyolu Caddesi'nde abone bağlantılarının bulunduğu elektrik panosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yükselen dumanları fark eden cadde esnafı durumu itfaiye ve elektrik dağıtım şirketine bildirdi.

Ekiplerce, bölgedeki elektriğin kesilmesinin ardından yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Alev alan elektrik panosu itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Alev alan elektrik panosu itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Alev alan elektrik panosu itfaiye ekiplerince söndürüldü

YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Şanlıurfa, İtfaiye, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Alev alan elektrik panosu itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:03 AK Partili Ayvalı'ya göre elektrik faturaları abartılıyor: Provokasyonlar aldı, yürüdü!
13:54 Böyle bir dönüş görülmedi! "Parti prensiplerine uymuyor" diye HDP'den ihraç edildi, MHP'ye katıldı!
13:51 Şenol Güneş talebi üzerine Onyekuru'nun kadroya katılacağı iddia edildi!
13:46 Şahan Gökbakar, Meclis lokantasına ait adisyonda yazılan fiyatlara inanamadı!
13:43 Genç kadına motosikletli infaz timi! Adım adım takip ettiler, sığındığı bahçede kıstırdılar
13:38 Tuğba Özerk, Tosuncuk'un parasını akladığı iddialarına cevap verdi: İddia gerçek değil, yasal yollara başvuracağız
13:33 Tanju Özcan'dan erken seçim formülü: 11 vekil istifa ederse bu iş bitmiştir
12:11 Donarak öldüğü iddia edilen adamın kardeşleri: Abimiz kalp krizinden öldü
13:09 Kurallara uymadı! Yasak olan yerden dönen öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı
13:04 İki Alman devinin Uğurcan Çakır kavgası! Trabzon'un kaptanı yolcu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 14:09:03. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Alev alan elektrik panosu itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement