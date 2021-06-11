Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da anaokulu öğrencilerine polislerden eğitim - Son Dakika

Eğitimin ardından etkinliğe katılan "Kanka Polis" maskotu, öğrencilerle şarkı söyledi, onların eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Öğrencilerle sohbet eden polis memurları, genel güvenlik ve trafik kuralları konularında eğitimler verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, okul ziyaretleri kapsamında merkez Eyyübiye ilçesindeki Nene Hatun Anaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Şanlıurfa 'da toplum destekli polisler, anaokulu öğrencilerine eğitim verdi.

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