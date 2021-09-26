Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki köyün sakinleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahla kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Uzunziyaret ve Gülpınar mahallelerinin sakinleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda silahla yaralanan Mevlüt İ. ve Osman A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde ve hastanede önlem alan jandarma ekipleri kavgaya karışan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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