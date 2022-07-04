Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermi Emin İ'ye (64) isabet etti.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika

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