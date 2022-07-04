Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı

04.07.2022 16:45
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan aile fertleri arasında Camikebir Mahallesi Tahsin Kaplan Caddesi'nde tartışma çıktı.

Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermi Emin İ'ye (64) isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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