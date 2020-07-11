Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

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Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı

Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı

Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi