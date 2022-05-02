Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

02.05.2022 00:06
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Naif Kuşçu (31), Hürriyet Mahallesi'nde henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Kuşçu, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuşçu, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Viranşehir, Şanlıurfa, Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika


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