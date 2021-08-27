Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı, 2-4 Eylül'de Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Halil Peltek, düzenlediği basın toplantısında, kentte 2-4 Eylül'de gerçekleştirilecek "Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı"na, bölgesel kalkınma idareleri, kalkınma ajansları, belediyeler, OSB'ler, finansman kuruluşları ile ilgili odaların katılacağını aktararak, bu sayede proje fikirleri ve finansman desteklerinin sergilenme imkanı bulunacağını söyledi.

Peltek, fuarda Türkiye'nin ilk elektrikli traktörünün sergileneceğini belirterek, "Kentimizin potansiyeline uygun, vizyon çalışmalarımız arasında yer alan ve TOBB'un himayelerinde düzenlediğimiz, Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı'nı ilimizde gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.