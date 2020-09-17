Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen baba gözaltına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 4 çocuğundan 3'üne şiddet uyguladığı iddia edilen baba gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde yaşayan N Ç. uyuşturucu kullandığını ileri sürdüğü eşi R.Ç'den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı.

N.Ç. en küçük çocuğunu alarak babasının evine giderken, 9, 7, ve 5 yaşlarındaki çocuklar ise baba R.Ç'nin yanında kaldı.

Çocuklara babaları tarafından şiddet uygulandığını iddia eden anne, polis merkezine giderek eşinden şikayetçi oldu.

Açılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, baba R.Ç'yi gözaltına aldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de çocuklar ve anneyle görüşerek, aileye psikolojik destek sağladı.

Anne N.Ç, gazetecilere, 10 yıllık evli olduğunu ve uzun zamandır eşinin kendisi ile çocuklarına şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Yaklaşık 4 ay önce 3 çocuğunu bırakıp babaevine sığındığı belirten N.Ç. "Eşim yıllardır şiddet uyguluyor. Yıllarca şiddetine dayanmaya çalıştım fakat 4 ay önce bir kadını eve getirdi. Ben de dayanamayıp babaevine sığındım. Eve dönmem için eşim çocuklarıma işkence uygulamaya başladı. Uzun zaman çocuklarımı bana göstermedi." iddasında bulundu.

Artık dayanacak gücü olmadığını ifade eden N.Ç, çocuklarının vücutlarında şiddete bağlı izler gördüğünü savundu.

Çocuklardan 9 yaşındaki H.N.Ç. de kardeşleri ve kendisinin babasının yanına dönmek istemediklerini söyledi.