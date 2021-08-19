Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu hasta olan bebek öldü, 3 sağlık çalışanı yaralandı.

M.E. yönetimindeki 63 ACN 929 plakalı ambulans, Viranşehir-Ceylanpınar karayolunun 15. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ambulansta yaralı olarak bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir bebek öldü, ambulans sürücüsü M.E ile sağlık çalışanları Ş.E. ve Z.O. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık çalışanlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.