Kazada yaralanan sürücü Akkuş ile araçtaki İbrahim Öztürkler ve 1 yaşındaki Özlem Öztürkler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Akkuş, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki bebek öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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