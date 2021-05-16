Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Çevredekiler tarafından traktörün altından çıkarılan Karadeniz'in cenazesi, buradaki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "128 milyar dolar nerede?" yazılı dev bir pankart astı