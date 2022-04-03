Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayıp polise ateş açan kişi yaralı yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayarak polise ateş açan şüpheli, ayağından vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde polis ekipleri, uyuşturucu sattığından şüphelendikleri Ş.Ü'yü (32) durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, silahla polise ateş açtı.

Ayağından vurularak yakalanan şüpheli, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.