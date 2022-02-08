Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da eşini silahla yaralayan koca tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eşini silahla yaralayan koca tutuklandı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçe kırsalındaki Çanakçı Mahallesi'nde 1 Şubat'ta eşi F.Ö'yü (37) silahla yaralayarak kaçan M.Ö'nün kent merkezinde saklandığını tespit etti. Devteşti Mahallesi'ndeki belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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