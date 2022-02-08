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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da eşini silahla yaralayan koca tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da eşini silahla yaralayan koca tutuklandı

08.02.2022 17:49
Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da eşini silahla yaralayan koca tutuklandı

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eşini silahla yaralayan koca tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eşini silahla yaralayan koca tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçe kırsalındaki Çanakçı Mahallesi'nde 1 Şubat'ta eşi F.Ö'yü (37) silahla yaralayarak kaçan M.Ö'nün kent merkezinde saklandığını tespit etti. Devteşti Mahallesi'ndeki belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Şanlıurfa, Çanakçı, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da eşini silahla yaralayan koca tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da eşini silahla yaralayan koca tutuklandı - Son Dakika
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