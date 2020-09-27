Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da evde çıkan yangın korkuttu, 1 itfaiyeci yaralandı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Alevlere müdahale eden bir itfaiyeci yaralandı.

Yangın, akşam saatlerinde Asya Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ayet Muhammed'e ait evin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini görenler, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, bölgedeki elektrik enerjisi de kesildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alındı. 1 itfaiye personelin yaralandığı evde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.