ŞANLIURFA'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü kamu çalışanı 8 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, emniyetin mahrem imamıyla irtibatı bulunduğu belirlenen 4'ü kamu çalışanı 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütün elebaşının kitapları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.