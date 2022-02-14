Üye Girişi
Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

14.02.2022 19:44

Son dakika 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 gözaltıŞANLIURFA Şanlıurfa'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında avukat, doktor, öğretmen ve polis memurunun bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında avukat, doktor, öğretmen ve polis memurunun bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında avukat, doktor, öğretmen ve polis memurunun bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 gözaltı
Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 gözaltı
Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

YORUMLAR
500

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:31 26 güzergaha radar koyuldu, kurallara uymayanları ceza bekliyor!
19:30 Süper Lig'de heyecanı yüksek karşılaşma! Beşiktaş'tan Adana Demirspor'a karşı şaşırtan ilk 11
19:28 Yayın ihalesiyle ilgili şaşırtan karar! TFF, teklif yapan kurumlara ek süre tanıdı
19:03 Lerzan Mutlu hayalindeki erkeği tarif etti: Sevişmek çok sıradan
18:53 Mağazanın çocuk reyonunda genç kadına iğrenç taciz! Arsız sapık kendini tatmin etti
18:36 Erling Haaland yarışını Real Madrid kazandı! 2023 yazında imzayı atacak
18:35 Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 farklı konuyu kapsayan anlaşma imzalandı
18:19 İşten çıkıp evine giden kadın, korkudan donup kaldı! Salonunda karşılaştığı manzara akıl durduran cinsten
18:11 FETÖ tutuklusu Nusret Muğla'nın ölümünden sonra Bülent Arınç'tan 2 sayfalık mektup: Gözler kararmıştı
17:52 Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 19:50:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement