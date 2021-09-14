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ŞANLIURFA - FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

ŞANLIURFA - FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

14.09.2021 14:24

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün tepe yönetimi ve emniyet mahrem imamıyla bağlantılı olduğu tespit edilen kişilere yönelik kent merkezi ve ilçelerde operasyon düzenlendi.

Aralarında 4 kamu çalışanının da olduğu 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, FETÖ elebaşının kitapları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildi.

ŞANLIURFA - FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
ŞANLIURFA - FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
ŞANLIURFA - FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
ŞANLIURFA - FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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