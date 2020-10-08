Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da gider borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gider borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Karatepe Mahallesinde bir evin damındaki gider borusunda kedi sesi geldiği duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yavru olduğu belirlenen kedinin zarar görmemesi için gerekli önlemleri aldı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ekipler, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.