Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

22.04.2022 21:38
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Son dakika haber: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahı kavgada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga eden şahıslardan biri evden aldığı av tüfeğiyle caddeye çıkarak ateş açtı. Olayda Ferhat K., Aziz D. ve Ferhat G. yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay sonlandırırken yaralılar ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga anı kamerada

Öte yandan kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde kavga eden şahıslardan birinin evden aldığı av tüfeğiyle caddeye çıktığı ve tüfeği gören vatandaşların ise panik halinde çocuklarını alıp kaçmaya çalıştığı görüldü.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

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Şanlıurfa, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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