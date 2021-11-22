Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 36. kilometresinde meydana geldi. Y.S. idaresindeki 33 AFF 515 plakalı otomobil, M.Ç. yönetimindeki 63 NN 062 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden M.Ç ile araçlardaki E.A., Ş.Y., Ş.D., S.D. ve M.D. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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