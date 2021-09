Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile at arabasının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ve 1 at yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun kırsal Ekili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 TLP 61 plakalı Renault marka otomobil, Abdi K.'nın kullandığı at arabası ile çarpıştı. Kazada at arabasını süren Abdi K. ile ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Abdi K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan at da tedavisi için veterinere götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA