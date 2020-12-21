Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hürriyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı iş merkezinin bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark edenlerin haber vermesi üzerine iş merkezine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Duman yoğunluğunun fazla olması nedeniyle bazı kişilerin çatıya çıkması dikkati çekti.
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken iş merkezinde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | ŞANLIURFA - İş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika