Şanlıurfa'da işyerine silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da işyerine silahlı saldırı: 1 yaralı

- Şanlıurfa'da işyerine silahlı saldırı: 1 yaralı Şanlıurfa'da bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

- Şanlıurfa'da işyerine silahlı saldırı: 1 yaralı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşandı. Cadde üzerinde araç kiralama işi yapılan bir işyerine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda işyerinde bulunan Yunus A. yaralanırken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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