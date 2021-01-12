Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da jandarma, fabrikalarda Kovid-19 denetimi yaptı - Son Dakika

Şanlıurfa'da jandarma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki fabrikalarda denetim yaptı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Valiliğin koordinasyonunda, salgın denetimleri yoğun bir şekilde sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı yaklaşık 1500 personelle Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) fabrika ve iş yerlerinde eş zamanlı maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda denetim gerçekleştirdi.

İki gün süren kontrollerde, bölgedeki 16 fabrika ve iş yeri denetlendi.

Çalışanların ve işletme sorumlularının maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirildiği denetimlerde, servis araçları için uyulması gereken kurallar ile çalışanların rahatsızlık belirtileri gördüğü anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları hatırlatıldı. ???????