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Şanlıurfa'da kamyonet takla attı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kamyonet takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

18.07.2021 11:24

Şanlıurfa'da kamyonet takla attı: 2 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde takla atan kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kamyonet takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde takla atan kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza Siverek-Şanlıurfa karayolunun 7'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine doğru seyir halinde bulunan Nadir Ekin idaresinde ki Toyota markalı 61 JA 090 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan Ramazan Özay, Kadir Özdemir, Mesut Budak ve Mehmet Karakuş yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre hastanede tedavi altına alınan ağır yaralılardan Mesut Budak ve Mehmet Karakuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenler Siverek Hastanesi Morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da kamyonet takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'da kamyonet takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'da kamyonet takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'da kamyonet takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'da kamyonet takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa, Kamyonet, TOYOTA, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kamyonet takla attı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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