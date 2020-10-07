Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış - Son Dakika

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış

07.10.2020 14:36

Son dakika 3. sayfa haberi: Şanlıurfa'da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış 20 kişilik ekip olayı kısa sürede aydınlattı Şanlıurfa'da kocası tarafından günlerce işkence yapılarak tırnakları kerpetenle koparılan kadının failini yakalayan polis ekipleri, 20 kişilik bir...

Şanlıurfa'da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış

20 kişilik ekip olayı kısa sürede aydınlattı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kocası tarafından günlerce işkence yapılarak tırnakları kerpetenle koparılan kadının failini yakalayan polis ekipleri, 20 kişilik bir ekip kurarak olayın detaylarını aydınlattı. Olayın gerçekleştiği binada inceleme yapan polisler, cani kocanın eşine işkence yapmak için kurduğu bir oda ile kanlar içerisindeki yastık, halı, sopa ile kadının bağlandığı zincir ve tırnaklarını sökmek için kullandıkları kerpeten buldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Akşemsetin Mahallesinde yaşandı. Sokakta kanlar içerisinde bir kadın görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan kadın, durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı.

Hastaneye giden polisin yaptığı araştırmada İlyas A., isimli şahsın yabancı uyruklu 40 günlük gebe eşi Mirvet N.'yi eve kilitleyip zincirle bağladıktan sonra günlerce işkence yaparak kerpetenle tırnaklarını çektiği öğrenildi.

20 kişilik ekip kuruldu

Mahalleye giden polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada olayın orada yaşanmadığını belirledi. Olay yerini belirlemek ve cani kocayı yakalamak için 20 kişilik bir ekip kuruldu. Polis ekipleri mahalledeki bir çok evde inceleme yaptı. Yapılan araştırmalar sonucu işkence olayının yaşandığı evin kadının bulunduğu yerden yaklaşık bir kilometre ileride olduğunu belirlerken İlyas A.'nın izini bulan polisler şehir merkezinde gözaltına aldı.

İşkence için özel oda

Gittikleri evde kadının diğer eşi Şinda El M.'nin yaşadığını belirleyen polis ekipleri, binada inceleme yaptı. Yapılan incelemede evin çatısında üstü halı ve kilimlerle kapatılan derme çatma bir oda olduğunu belirledi. Odanın içerisinde ve binada detaylı inceleme yapan polisler, duvarlarda, sopa, halı ve yastıkta kan izleri buldu. Evdekilerin ifadesini alan polisler olayla ilgili cani kocanın yeğeni Halil A.'yı da gözaltına aldı.

Polis sireni kadının hayatını kurtardı

İddiaya göre İlyas A.'nın evin üzerinde yaptığı derme çatma odada eşi Mirvet N.'ye sürekli işkence yaptığı belirtildi. Dün akşam saatlerinde mahallede polis sireni duyan ve o esnada evde olan cani adamın yeğeni Halil A.'nın amcasına kaçmasını söylediği, kendisinin de kadını zincirlerden kurtarıp sokağa bıraktığı iddia edildi. Kadının da kaçarak oturduğu eski mahallesine gittiği ve eski komşularından yardım istediği, komşuların araması üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polislerin geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış

Şanlıurfa, Eyyübiye, Kadın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış - Son Dakika

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