Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da kuzenlerin silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da kuzenlerin silahlı kavga: 3 yaralı

30.06.2022 01:05
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da kuzenlerin silahlı kavga: 3 yaralı

Son dakika haberler: ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde medyana geldi. Osman S. ile kuzeni Ahmet S. arasında bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Osman S., kuzeni Ahmet S. ile kavgayı ayırmak isteyen Mustafa K. yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mustafa K., hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da kuzenlerin silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da kuzenlerin silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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