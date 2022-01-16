Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da mesken yangını korkuttu - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, odun sobasının neden olduğu yangından ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesinde meydana geldi. 3619'uncu Sokakta, odun sobasından sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede mutfak ve diğer odaları da saran alevler, bölgeye giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaralanın olmadığı yangın sonrası tüm ev eşyaları küle denerken, ev kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA