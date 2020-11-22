Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Selçuklu Mahallesi'ndeki evinin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çay'a (35) henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.