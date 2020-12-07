Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Akçakale Sanayi Sitesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Duru'ya (55) sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Duru, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Duru'nun cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekiplerinin kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaları sürüyor.