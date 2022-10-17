Olay, sabah saatlerinde Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halinde bulunan traktörün yanında oynayan Ela Nur Demir'in üzerine pulluk düştü. Pulluğun altında kalarak ağır yaralanan küçük Ela, yakınları tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ela, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da pulluğun altında kalan 3 yaşındaki Ela öldü - Son Dakika

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