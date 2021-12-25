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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da Şehit İbrahim Tunçay anısına çocuk kütüphanesi açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da Şehit İbrahim Tunçay anısına çocuk kütüphanesi açıldı

25.12.2021 09:51
Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da Şehit İbrahim Tunçay anısına çocuk kütüphanesi açıldı

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde şehit İbrahim Tunçay anısına çocuk kütüphanesi açıldı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde şehit İbrahim Tunçay anısına çocuk kütüphanesi açıldı.

Şanlıurfa Şehit Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Suruç ilçesinde 30 yıl önce şehit olan Suruç Belediye Başkan Vekili İbrahim Tunçay anısına kütüphane kurulması için şehidin kızı Fatma Tunçay çalışma başlattı.

Tunçay, yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ardından Harran Şehit Recep Erdoğan Ortaokulunda çocuk kütüphanesi kurdu. Hazırlıkları tamamlanan kütüphane Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan, Harran SHM Müdürü Mustafa Dolaş, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ve şehit yakınlarının katılımıyla törenle hizmete açıldı.

Şehidin kızı Fatma Tuncay törende yaptığı konuşmada kütüphane projesinin iki yıl sürdüğü ve emeği geçenlere teşekkür ettiği söyledi.

Hayatı boyunca babasın örnek aldığını belirten Tunçay, "Büyük emeklerle kendi imkanlarımla bin 100 kitap hedefiyle ve çeşitli hediyelerle açılışı için yola çıktık. Bu yola çıkmamdaki yol haritam babamın kitapları arasında bulduğum bir kitap oldu. Bugün kütüphanemiz bu başlık altında yaşatılacak yeni nesillerimiz olan çocuklarımıza ışık olacaktır. Bir çok olumsuzluklarla karşılaşsak da bugün burada bu coğrafyada yaşayan bir kadın olarak başarmanın gururunu yaşıyorum." dedi.

Yavuz da kütüphanenin yapımında emeği geçenler ile şehit kızı Fatma Tunçay'a teşekkür etti.

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da Şehit İbrahim Tunçay anısına çocuk kütüphanesi açıldı
Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da Şehit İbrahim Tunçay anısına çocuk kütüphanesi açıldı

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Şanlıurfa, Harran, Kitap, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da Şehit İbrahim Tunçay anısına çocuk kütüphanesi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da Şehit İbrahim Tunçay anısına çocuk kütüphanesi açıldı - Son Dakika
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