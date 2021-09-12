Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 adet uzun namlulu silah, 3 adet şarjör ve 70 mermi ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Viranşehir ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 3 adet şarjör ve 70 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.