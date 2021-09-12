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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

12.09.2021 10:45

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 adet uzun namlulu silah, 3 adet şarjör ve 70 mermi ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 adet uzun namlulu silah, 3 adet şarjör ve 70 mermi ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Viranşehir ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 3 adet şarjör ve 70 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Şanlıurfa, Jandarma, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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