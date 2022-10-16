Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

16.10.2022 12:10
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'nın Hilvan İlçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Hilvan İlçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Sumaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar Vehbi Arhan (54) ve akrabası Furkan Arhan'a  (47) isabet etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Vehbi Arhan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kavgaya karışanların kimliklerinin belirlenerek yakalamasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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